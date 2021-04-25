Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz ay Ermenistan'ın Armavir bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, ülkede haziranda yapılacak erken parlamento seçimi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçlerle varılan mutabakat uyarınca, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılması için bugün istifa ediyorum. Parlamento üst üste iki kez yeni bir başbakan seçmeyecek, ardından parlamento yasa gereği feshedilecek ve erken seçimler yapılacak" dedi.

Ermenistan Anayasası'nın 158. maddesi uyarınca hükümet, Paşinyan'ın istifa açıklamasının ardından istifa etti. Kabine üyeleri, yeni hükümetin kurulacağı tarihe kadar mevcut görevlerini yürütmeye devam edecek.

PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN 'MUHTIRA'

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.