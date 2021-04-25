Neçirvan Barzani’den Bağdat’a: Gerekli tüm yardımları yapmaya hazırız

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat’ın güneyinde Covid-19 tedavisi görenlerin kaldığı İbn el-Hatip Hastanesi’ndeki yangınla ilgili Kürdistan Bölgesi’nin gerekli tüm yardımları yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İbn el-Hatip Hastanesi’ndeki yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olayın acı verici olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, yangının herkesi derinden sarstığını ifade etti.

Yangında yaşamını yitirenlerin aileleri ve tüm Irak halkına başsağlığı dileklerini ileten Kürdistan Bölgesi Başkanı, ailelerin acılarını paylaştığını ve yaralılara acil şifa dilediğini söyledi.

“Kürdistan Bölgesi gerekli tüm yardımları yapmaya hazır, hastanelerin tümü olayda yaralananları tedavi etmeye ve her türlü tıbbi tedavi hizmeti sunmaya hazır” diyen Kürdistan Bölgesi Başkanı, ilgili kurumların yangının sebebini araştırması gerektiğini ifade etti.

Olayda ihmali olan herkesin soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini kaydeden Neçirvan Barzani, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

COVID-19 HASTANESİNDE YANGIN

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Covid-19’a yakalananların kaldığı İbn el-Hatip Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında en az 27 hasta hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada 91 kişinin kurtarıldığı bilgisine yer verildi.

Irak hükümeti tarafından 3 günlük yas ilan edildi.