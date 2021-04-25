Politika

Başbakan’dan Bağdat mesajı: Acılarını paylaşıyorum

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’taki hastane yangınında hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
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Başbakan Mesrur Barzani'den taziye mesajı
Başbakan Mesrur Barzani'den taziye mesajı
kürdistan hastane yangını Bağdat Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, dün gece Irak’ın başkenti Bağdat’taki Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatip Hastanesi’ndeki yangınla ilgili bir mesaj yayımladığı.

Başbakan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bağdat’taki İbn el-Hatip Hastanesi’nde çıkan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan acı verici yangın haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Şehitlerin ailelerine başsağlığı ve taziye dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah, mekanlarını cennet eylesin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum.”

Başbakan mesajının devamında, yaralıların tedavisi için her türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bağdat'taki İbn el-Hatip Hastanesi’nde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında en az 27 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

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