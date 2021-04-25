Başkan Barzani: Bağdat’taki hastane yangınından derin üzüntü duydum

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani yazılı açıklamasında, yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, birçoğunun da yaralandığını hatırlatarak, olaydan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerini ileten Başkan Barzani, ailelerin acılarını paylaştığını ve yaralılara acil şifa dilediğini ifade etti.

COVID-19 HASTANESİNDE YANGIN

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Covid-19’a yakalananların kaldığı İbn el-Hatip Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında en az 27 hasta hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada 91 kişinin kurtarıldığı bilgisine yer verildi.

Irak hükümeti tarafından 3 günlük yas ilan edildi.