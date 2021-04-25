22 kişiye virüs bulaştıran şahıs tutuklandı

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İspanya’da PCR testi pozitif çıkan ve Covid-19 belirtileri görmesine rağmen normal yaşantısını sürdüren şahsın, çalıştığı iş yerine de gitmeyi aksatmadığı ortaya çıktı.

İşyerindeki meslektaşları, tutuklanan şahsın 40 derece ateşli olmasına ve yüksek sesle sürekli öksürmesine rağmen, maske takma kuralını sürekli ihlal edip, “Sizlere de virüsü bulaştıracağım” şeklinde konuşmalar yaptığını polise aktardı.

Polis, bu şahsın 8 kişiyi doğrudan, 14 kişiyi de dolaylı olarak iş yeri ve gittiği spor merkezine virüse bulaştırdığını tespit etti. Enfekte olanlardan üçünün ise bebek olduğu belirlendi.

Avrupa'da Covid-19 virüsünden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da, salgının başından bu yana yaklaşık 78 bin kişi hayatını kaybetti. (Kaynak: euronews)