Başbakan’dan Kazimi’ye: Her türlü yardıma hazırız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’taki hastane yangınıyla ilgili olarak Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarının her türlü destek ve yardımı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İbn el-Hatib Hastanesi’nde yaşanan yangın nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin yaralıları tedavi etmeye hazır olduğunu söyledi.

Hastane yangınını yürek yakıcı bir olay olarak nitelendiren Başbakan, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumlarının her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu kaydeden Başbakan, benzer acıların tekrar yaşanmaması dileğinde bulundu.

Kazimi ise olayla ilgilenmesinden ötürü Başbakan’a teşekkür etti.

BAĞDAT’TA COVID-19 HASTANESİNDE YANGIN

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Covid-19’a yakalananların kaldığı İbn el-Hatib Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında en az 27 hasta hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada 91 kişinin kurtarıldığı bilgisine yer verildi.

Olayın ardından Irak hükümeti tarafından 3 günlük yas ilan edildi.