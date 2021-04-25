Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 15 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 6 bin 139 Covid-19 testi yapılırken, 843 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 794 kişi sağlığına kavuşurken, 15 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 598 bin 343 Covid-19 testi yapılırken, 146 bin 31 kişide Covid-19 görüldü.
Şimdiye kadar 122 bin 829 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 959 kişi yaşamını yitirdi.
19 bin 243 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.