Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 15 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 139 Covid-19 testi yapılırken, 843 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 794 kişi sağlığına kavuşurken, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 598 bin 343 Covid-19 testi yapılırken, 146 bin 31 kişide Covid-19 görüldü.

Şimdiye kadar 122 bin 829 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 959 kişi yaşamını yitirdi.

19 bin 243 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.