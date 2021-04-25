Politika

Irak’ta hastane yangını: Sağlık Bakanı açığa alındı

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, başkent Bağdat'ta meydana gelen ve 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan hastane yangınının ardından Sağlık Bakanı Hasan Tamimi'yi açığa aldı.
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HABER MERKEZİ

Irak Sağlık Bakanı Hasan Tamimi, Bağdat'ta meydana gelen yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.

Başbakan Mustafa Kazimi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Valisi Muhammed Cabir ile hastanenin bulunduğu bölge sağlık biriminin sorumlusunun da ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, soruşturmanın sonuçları 5 gün içerisinde hükümete sunulacak.

Bağdat'ta yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu İbn el-Hatib Hastanesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında 82 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yangının, oksijen tüpü patlaması sonucu yaşandığı belirtiliyor.

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