Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor: İşte yarışacak adaylar

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödül Töreni'ne bu yıl adaylar bizzat katılacak. Covid-19 salgını nedeniyle iki ay ertelenen Oscar Ödülleri 2020'da video konferans yöntemi ile düzenlenmişti. Ödül töreni pazar gecesi yayınlayacak.

23 dalda ödüllerin sahibini bulacağı gecede; Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde de en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerine layık görülen, Chloe Zhao imzalı "Nomadland"; David Fincher imzalı "Mank" ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren ve 6 dalda Oscar'a aday gösterilen "The Trial of the Chicago 7" filmleri dikkati çekiyor.

Başrollerinde Gary Oldman, Amanda Seyfried ve Lily Collins gibi isimlerin olduğu Netflix yapımı "Mank", en iyi yönetmen ve film dahil 10 ayrı dalda ödüle aday gösterildi.

Güney Koreli göçmen bir ailenin hayatını anlatan 2 milyon dolar bütçeli Amerikan yapımı "Minari" 6 dalda aday gösterildi.

ABD'li kadın oyuncu Viola Davis "Ma Rainey's Black Bottom" filmindeki rolüyle "En iyi kadın oyuncu" kategorisinde yer alarak Oscar'a 4. kez aday oldu ve Akademi Ödülleri'ne en çok aday gösterilen siyahi aktris olarak tarihe geçti.

"QUO VADIS, AIDA?" EN İYİ ULUSLARARASI FİLM ADAYI

Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa katliamı sırasında Birleşmiş Milletler Üssü'nde geçen bir hikayeyi konu alan "Quo Vadis, Aida?" (Nereye Gidiyorsun, Aida?) En İyi Uluslararası Film Ödülü için yarışacak.

Another Round (Danimarka), Better Days (Hong Kong), Collective (Romanya) ve The Man Who Sold His Skin (Tunus) bu kategorideki diğer adaylar.

İŞTE AKADEMİ ÖDÜLLERİ İÇİN YARIŞACAK FİLMLER VE OYUNCULAR:

EN İYİ FİLM:

• The Father

• Judas and the Black Messiah

• Minari

• Nomadland

• Promising Young Woman

• Sound of Metal

• The Trial of the Chicago 7

• Mank

EN İYİ YÖNETMEN

• Thomas Vinterberg - Another Round

• David Fincher - Mank

• Lee Isaac Chung - Minari

• Chloé Zhao - Nomadland

• Emerald Fennell- Promising Young Woman

EN İYİ KADIN OYUNCU

• Viola Davis, "Ma Rainey's Black Bottom"

• Andra Day, "The United States vs. Billie Holiday"

• Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"

• Frances McDormand, "Nomadland"

• Carey Mulligan, "Promising Young Woman"

EN İYİ ERKEK OYUNCU

• Riz Ahmed, "Sound of Metal"

• Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom"

• Anthony Hopkins, "The Father"

• Gary Oldman, "Mank"

• Steven Yeun, "Minari"

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

• Maria Bakalova, "Borat Subsequent Movie film"

• Glenn Close, "Hillbilly Elegy"

• Olivia Colman, "The Father"

• Amanda Seyfried, "Mank"

• Yuh-Jung Youn, "Minari"

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

• Sacha Baron Cohen, "The Trial of the Chicago 7"

• Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"

• Leslie Odom, Jr., "One Night in Miami"

• Paul Raci, "Sound of Metal"

• LaKeith Stanfield, "Judas and the Black Messiah"

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

• Da 5 Blood

• Mank

• Minari

• News of the World

• Soul

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

• Chloe Zhao - Nomadland

• Kemp Powers - One Night in Miami

• Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father

• Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm

• Ramin Bahrani - The White Tiger

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

• Judas and the Black Messiah

• Minari

• Promising Young Woman

• Sound of Metal

• The Trial of Chicago 7

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

• Judas and the Black Messiah

• Mank

• News of the World

• Nomadland

• Trial of the Chicago 7

EN İYİ ANİMASYON FİLM

• Soul

• Wolfwalkers

• Over the Moon

• A Shaund of the Sheep Movie

• Onward