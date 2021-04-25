Araştırma: Coronavirüs kaynaklı anksiyete bozukluğu yıllarca sürebilir

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The Guardian’a göre anksiyete bozukluğunun özellikleri arasında Covid-19 semptomlarını kompülsif olarak kontrol etme, halka açık yerlerden kaçınma ve obsesif şekilde temizlik yer alıyor.

İngiliz araştırmacıların 300 kişi üzerinde yaptığı çalışmada, dünyanın çoğu ülkesinde devam eden aşılama sürecine rağmen, hastalığa karşı kaygı ve depresyonların sürdüğü görüldü.

Çalışmada imzası olan Londra South Bank Üniversitesi’nden Marcantonio Spada, “Korku normaldir. Tehlikeli olduğu için hepimizin virüsten korkmamız gerekiyor. Bununla birlikte, virüse karşı tatmin edici bir psikolojik yanıt geliştirmek, insanları aşırı korku içinde hapsedecek şekilde davranmaya itebilir” dedi.

Spada, aşılanmış olsun ya da olmasın, önümüzdeki aylar boyunca virüs hakkında sürekli endişelenen insanlar olacağını söyleyerek, anksiyetenin kapsamı ve etkisini değerlendirmek için çalışmalarını Çin, Avrupa ve ABD’nin her yerinden insanları kapsayacak şekilde genişleteceklerini belirtti.