İlk 100 gün anketi: Biden’a destekte durum ne?

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ABD’de ABC News ve Washington Post'un ortaklaşa yaptığı anketin pazar günü açıklanan sonuçlarına göre, Donald Trump'la girdiği başkanlık yarışını yüzde 51.3 ile kazanan Joe Biden, Beyaz Saray'daki ilk yüz günündeki performansı ile halkın yüzde 52'sini memnun etti.

Ankete katılanların yüzde 42'si ise Biden'dan icraatlarından memnun olmadığını belirtti.

20 Ocak'ta Başkanlık görevini devralan Joe Biden'ın en beğenilen icraatı Covid-19 pandemisi yönetimi oldu.

ABD halkının yüzde 65'i salgın nedeniyle Biden'ın yürürlüğe koyduğu ekonomik destek paketlerini onaylarken, genel salgın yönetimi yüzde 64 oranında destek gördü.

GÖÇMEN YÖNETİMİNE DESTEK YÜZDE 37’DE KALDI

Joe Biden, görevindeki ilk yüz gününde en düşük notunu sınırları yönetiminden aldı. Amerikalıların sadece yüzde 37 Biden'ın göçmen politikalarından memnun.

Biden'ın kurumsal vergileri arttırma kararı ise yüzde 58 oranında destek gördü.

CUMHURİYETÇİLERİN DESTEĞİ YÜZDE 13

ABD Başkanı'nın ilk dönemini onayladığını belirtenlerin partilere göre ayrımında Demokratların destek oranı yüzde 90 oranında ortaya çıkarken, bağımsızların yüzde 47'si Biden'dan memnun olduğunu açıkladı.

Demokrat Başkan'a, Cumhuriyetçi Parti seçmeninden destek ise yüzde 13 seviyesinde kaldı.

SADECE TRUMP VE FORD’U GEÇTi

ABD'de de 1945 yılından bu yana yapılan ilk yüz gün icraatı anketinde Joe Biden sondan üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ankette en düşük oranda onayı yüzde 42 ile Donald Trump görmüştü. Trump'ı 1974'de yüzde 48 destek alan Gerald Ford takip ediyor.

Tüm zamanların ortalamasının yüzde 66 olduğu anketlerde en yüksek onayı alan Başkan ise 1945'te göreve gelen Harry S. Truman oldu. Yüzde 87 destek gören Truman'ı yüzde 84 ile John F.Kennedy takip etti.

Biden'ın yardımcılığını yaptığı Barack Obama ise yüzde 69'a ulaşmıştı.