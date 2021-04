Oscar’a Nomadland damgası

HABER MERKEZİ

2021 Oscar Ödül Töreni’ne (93. Akademi Ödülleri) damga vuran Nomadland filmi 3 dalda Oscar aldı.

Ödül töreni, bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapıldı. Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.

En İyi Film Ödülü, Nomadland'e, En İyi Yönetmen Ödülü de Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao'ya verildi. Chloé Zhao, bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nomadland'den Frances McDormand aldı.

Zhao, "Bu ödülü, tüm zorluklara karşın iyilik için direnme inancına ve cesaretine sahip olan herkes için alıyorum. İnsanlar doğuştan iyilerdir. Ben dünyanın her yerinde, her zaman tanıştığım insanların içinde iyiyi bulabildim" dedi.

Nomadland'in hikayesi Frances McDormand'in canlandırdığı ve ABD'nin batısında karavanıyla göçebe olarak yaşamını sürdüren, geçici işlerle para kazanan ve yol boyunca kendi gibi göçebe insanlarla tanışan Fern isimli kadın karakter etrafında şekilleniyor. Filmde oynayanların çoğu profesyonel oyuncu değil, gerçek hayatta da göçebe yaşayan isimler.

HOPKINS ÖDÜLÜ ALAN EN YAŞLI KİŞİ OLDU

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını The Father'daki performansıyla Anthony Hopkins aldı. En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü'nü de "The Father" kazandı.

83 yaşındaki Anthony Hopkins, bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak kayda geçti.

En İyi Belgesel kategorisinde "My Octopus Teacher" Oscar ödülünün sahibi oldu.

En İyi Özgün Senaryo Ödülü'nü, Promising Young Woman filmiyle Emerald Fennell kazandı. Ödülünü alan Emeral Fennell, "kazanmayı beklemediğini" söyledi.

Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde kazanan, Another Round filmi oldu.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Judas and the Black Messiah filmindeki rolüyle Daniel Kaluuya'ya gitti. Kaluuya'nın kariyerindeki ilk Akademi Ödülü.

Daniel Kaluuya konuşmasında, "İlişkiye girerek kendisini dünyaya getirdikleri için" ebeveynlerine teşekkür etti. Konuşmasını izleyen annesinin tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise Minari filmindeki rolüyle Yuh-Jung Youn aldı ve bu kategoride ödül alan ilk Koreli aktris olarak tarihe geçti.

Ödülünü Brad Pitt'ten alan Yuh-Jung Youn, "Bay Pitt, sizinle sonunda tanıştığıma çok memnun oldum" sözleriyle izleyicileri güldürdü.

Ma Rainey's Black Bottom, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı Ödülü'nü aldı.

En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü yine Ma Rainey's Black Bottom'dan Ann Roth'a gitti.

En İyi Ses Ödülünü Sound of Metal filmi aldı. Film adına ödül, Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés ve Phillip Bladh'e verildi.

Sound of Metal'in ikinci Oscar'ı ise En İyi Film Kurgusu kategorisinden geldi.

ÖLDÜRÜLEN SİYAHLARA DİKKAT ÇEKTİ

Two Distant Strangers, En İyi Kısa Film Ödülü'nü aldı.

Filmin yönetmenlerinden Travon Free, ödülünü alırken "ABD'de polis tarafından öldürülen siyahları" hatırlattı:

"Amerika'da polis her gün ortalama üç kişiyi öldürüyor. Bu, yılda yaklaşık bin kişi eder. Ölenlerin büyük kısmı siyahlar. James Baldwin'in söylediği gibi, 'Bir insanın yapabileceği en adice şey, başkalarının acısına kayıtsız kalmaktır.' Bu yüzden sizden kayıtsız kalmamanızı istiyorum. Bizim acılarımıza kayıtsız kalmayın."

En İyi Kısa Animasyon Ödülü, "If Anything Happens I Love You" filmine verildi.

En İyi Animasyon kategorisinde ise "Soul" filmi Oscar'ın sahibi oldu. Soul'un ikinci Oscar'ı ise En İyi Özgün Müzik kategorisinden geldi.

En İyi Özgün Şarkı Ödülü "Fight for You" ile Judas and the Black Messiah filmine gitti.

En İyi Kısa Belgesel Ödülü'nü "Colette" adlı belgeselle Anthony Giacchino ve Alice Doyard aldı.

En İyi Görsel Efekt kategorisinde Tenet, Oscar'ın sahibi oldu.

En İyi Prodüksiyon Tasarımı Ödülü ise Mank filmine verildi. 10 dalda ödüle aday gösterilen Mank'ın gecedeki ilk ödülü oldu.

Mank'ın ikinci ödülü ise En İyi Sinematografi kategorisinde geldi. Erik Messerschmidt Oscar ödülünü alan isim oldu.