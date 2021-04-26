Ekonomi

Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Dolar yeni haftaya 8.45’in, euro ise 10,25 liranın üzerinde başladı.
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türkiye dolar euro TL kur

HABER MERKEZİ

Döviz kurlarında yükseliş yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor.

Üst üste 7’nci günde de yükselen dolar/TL bugün, 8,45'in üzerinde değerlenirken euro/TL ise 10,25'i aştı.

Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli günler geçiren döviz kurları yüzde 4'ün üzerinde yükselişle haftayı kapatmıştı.

Cuma günkü kapanış seviyesi 8,35 olan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,44'e kadar tırmandı. Euro/TL ise 10,20'nin üzerine çıkarken 10,22 seviyeleri görüldü.

Haftanın ilk gününe yurt içinde önemli verilerle başlanacak.

Yurt içinde bugün kabine toplantısından çıkacak sonuç, kapasite kullanım oranı izlenirken, yurt dışında Almanya IFO ve ABD dayanıklı mal siparişleri verileri öne çıkıyor.

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