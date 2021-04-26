Rejim güçleri ateşkesi ihlali etti: Kamışlo’da çatışma
KAMIŞLO (K24)
Rojava’nın Kamışlo kentinde dün Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Rusya’nın arabuluculuğunda kalıcı ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.
Özerk Yönetim’e bağlı Asayiş güçleri de halka evlerine dönebileceği çağrısında bulunmuştu.
K24 Kamışlo muhabiri, rejime bağlı Ulusal Savunma Güçleri’nin Hilko Mahallesi’nde ateşkesi ihlal ettiğini ve çatışma çıktığını bildirdi.
Kamışlo’nun Tey Mahallesi’nde Şam rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri’nin 20 Nisan Salı günü Asayiş güçlerine saldırması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Yaşanan çatışmalarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını açıklanmıştı.