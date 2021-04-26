Kürdistan Bölgesi’ne yeni aşılar ulaştı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Sağlık Koruma Müdürü Dr. Serheng Celal, dün gece 2 bin 340 doz Pfizer-BioNTech aşısının ulaştığını söyledi.

Aşıların bin 700 dozunun Erbil merkez, bin 700 dozunun ise Soran ilçesine gönderileceğini belirten Dr. Serheng Celal, online başvuru yapan ve sırası gelen vatandaşların, sağlık kuruluşlarına giderek aşı olabileceğini kaydetti.

Edinilen bilgiye göre Erbil’de şimdiye kadar 25 bin kişi aşı oldu, 55 kişi de aşı başvurusunda bulundu.

Yetkililer, yıl sonuna kadar Kürdistan Bölgesi nüfusunun yüzde 20’sinin aşılanmasının planlandığını belirtiyor.

Kürdistan Bölgesi’nde Çin’in Sinopharm ve Alman menşeli Pfizer-BioNTech aşıları yapılıyor.

Şimdiye kadar 146 bin 31 vakanın kaydedildiği Kürdistan Bölgesi’nde 122 bin 829 kişi iyileşti, 3 bin 959 kişi ise yaşamını yitirdi.