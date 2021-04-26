DAİŞ kenti ele geçirdi, 11 kişiyi öldürdü

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Nijerya’nın Yobe eyaletine bağlı Geidam bölgesindeki yerel yetkili Ali Kolo Kachalla, AFP’ye yaptığı açıklamada DAİŞ mensuplarının bölgeye iftar saatinden hemen önce makinalı tüfeklerle donatılmış 8 araçla gelerek burayı ele geçirdiklerini söyledi.

Ali Kolo Kachalla, “Terörist işgalinde 11 sivili kaybettik. Örgüt mensupları ise hala kentte” dedi.

Bölge sakinleri yaptıkları açıklamalarda DAİŞ mensuplarının kentteki iletişim kulelerinin çoğunu yıktıkları ve birçok dükkanı yağmalayıp yaktıklarını bildirdi. Ayrıca örgüt mensuplarının hala kentte oldukları ve takviye güçler getirdiklerine dikkat çekildi.

Bir bölge sakini açıklamasında, “Hala şehirdeler. Ağaçların altında kamp yapıyorlar. Kimisi ise uyuyor” dedi.

Bölge sakinleri, ordunun şehir dışına çıkan yolu kapattığını ve buradan çıkışın engellendiğini bildirdi. Bu durum insanların kimisini ormana yöneltirken, kimisini de nehrin diğer tarafına geçme noktasında teknelere yöneltti.

Kachalla, “Vatandaşlarımız kenti terk etmek istiyor. Ancak ordu DAİŞ mensuplarını kovmadan bunu yapmalarına izin vermiyor. Bu durum da vatandaşın hayatını riske atmasına neden oluyor” dedi.

Kuzeydoğu Nijerya Boko Haram’ın 2009’dan beri düzenlediği saldırılarla şiddete maruz kalıyor.

DAİŞ 2016’da Boko Haram’dan ayrılarak Nijerya’daki en büyük güvenlik tehdidi olan grup haline geldi. Örgüt tarafından 2009’dan itibaren düzenlenen şiddet eylemlerinde 36 binden fazla kişinin öldürüldüğü ve iki milyon kişinin yerinden edildiği bildirildi. (Kaynak: Şarkul Avsat, AFP)