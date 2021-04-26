Uzmanlar: Diş eti iltihabı Covid-19’dan ölme riskini 9 kat artırıyor

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Kanada’da yer alan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaygın bir hastalık olan diş eti iltihabı (periodontitis) ve şiddetli Covid-19 arasında güçlü bir bağlantı bulduklarını açıkladı.

Uzmanlar diş eti iltihabı olan kişilerin Covid-19’dan ölme olasılığının 8,8 kat daha fazla olduğunu ifade ederek, ağız hijyeninin riski azaltabileceğini söyledi.

Bununla birlikte diş eti iltihabından muzdarip bireylerin Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasılıklarının 3,5 kat ve ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının ise 4,5 kat daha fazla olduğu belirtildi.

McGill Diş Hekimliği Fakültesi'nden Profesör Belinda Nicolau, “Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında, Covid-19 komplikasyonlarının önlenmesi ve yönetiminde iyi ağız sağlığının önemini ortaya çıkıyor. Periodontitis ile hastalık sonucu arasında çok güçlü bir ilişki var" dedi.

500'Ü AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında Katar’daki dokuz hastaneyi içeren Hamad Medical Corporation’ın verilerini kullandı. Bu kapsamda 568 hastanın tıp kayıtları incelendi.

Cai, "Katar'da tıbbi ve dişçilik kayıtları dijital hale getirildi, bu da veri toplamayı ve bu araştırmayı hızlı bir şekilde yapmayı mümkün kıldı. Araştırmada aynı zamanda "demografik, tıbbi veya ruh sağlığı faktörleri gibi çeşitli faktörler dikkate alındı” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan çalışma, iltihabı gösteren biyobelirteçlerin, aynı zamanda diş eti iltihabı olan Covid -19 hastalarının kanında önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde mevcut olduğunu buldu.

“DİŞ ETİ HASTALARI HALİHAZIRDA VÜCUTLARINDA YÜKSEK DÜZEYDE İLTİHABA SAHİP”

Cai, "Şiddetli Covid-19 hastalarında, coronavirüs entübe edilme ve hatta ölüm gibi komplikasyonlara yol açabilen enflamatuar bir tepkiye neden oluyor. Araştırmamız periodontitisin bunu şiddetlendirebileceğini gösteriyor" dedi.

Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Faleh Tamimi ise, "Diş eti iltihabı hastaları vücutlarında zaten yüksek düzeyde iltihap ile Covid-19’a yakalanıyor. Covid-19 hastalığı ayrıca vücutta hiperinflamasyona neden olduğu için bu durum onları dezavantajlı duruma düşürüyor ve onları hastalığın ağır sonuçlarına daha duyarlı hale getiriyor" değerlendirmesini yaptı.