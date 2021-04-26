Rusya’dan Biden’ın ‘soykırım’ ifadesiyle ilgili açıklama

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Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasıyla ilgili soruları karşısında "ABD'nin iç meselesi" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarından “soykırım” olarak söz etmiş ve "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu. Biden, kampanya döneminde de "Ermeni Soykırımı'nı tanıyacağını" ilan etmiş ve geçen yıl 24 Nisan'da yaptığı açıklamada da bu ifadeye yer vermişti.

Biden'ın "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanmasının ardından Ankara'nın tepkisi sert oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ve diğer ilgili kurumlardan yapılan açıklamalarda, “soykırım” tanımlamasının hem tarihsel hem de yasal zemininin bulunmadığı, Biden'ın bu adımı "popülist" siyasi nedenlerle yaptığı vurgusu öne çıktı.