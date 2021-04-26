Kürdistan Bölgesi’nde salgın: 1109 vaka, 11 ölüm

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre 11 kişi hayatını kaybetti, bin 109 vaka tespit edildi.

Son verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 970’e, vaka sayısı ise 147 bin 140’a ulaştı.

Ayrıca şu ana kadar sağlığına kavuşanların sayısı ise 123 bin 750 oldu.

KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NE YENİ AŞILAR ULAŞTI

Bu arada K24’e konuşan Erbil Sağlık Koruma Müdürü Dr. Serheng Celal, dün gece 2 bin 340 doz Pfizer-BioNTech aşısının ulaştığını söyledi.

Aşıların bin 700 dozunun Erbil merkez, bin 700 dozunun ise Soran ilçesine gönderileceğini belirten Dr. Serheng Celal, online başvuru yapan ve sırası gelen vatandaşların, sağlık kuruluşlarına giderek aşı olabileceğini kaydetti.

Edinilen bilgiye göre Erbil’de şimdiye kadar 25 bin kişi aşı oldu, 55 kişi de aşı başvurusunda bulundu.

Yetkililer, yıl sonuna kadar Kürdistan Bölgesi nüfusunun yüzde 20’sinin aşılanmasının planlandığını belirtiyor.