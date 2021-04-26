Rusya, Ukraynalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

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Rusya, Ukrayna'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, “19 Nisan 2021 tarihinde Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan eden Ukrayna’nın bu hasmane eylemleriyle ilgili olarak karşılıklılık ilkesi temelinde, Ukrayna’nın Rusya Büyükelçiliği’nin bir çalışanı, diplomatik statüyle uyumlu olmayan faaliyet nedeniyle ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Ukraynalı diplomata, 30 Nisan 2021 tarihi gün sonuna kadar Rusya Federasyonu topraklarını terk etmesi önerildi” ifadesine yer verildi.

İlgili sözlü notanın Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği’ne iletildiği belirtilen açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’daki büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarına karşı hasmane eylemlerinin devam etmesi durumunda, karşılıklılık ilkesi temelinde, Ukrayna’nın Rusya’daki büyükelçilik ve konsolosluk personeline karşı ek tedbirler alınacağı konusunda Ukrayna’yı uyardık” dendi.