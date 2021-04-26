Ekonomik krizle boğuşan Lübnan, yerli elektrikli otomobilini tanıttı

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Uzun süredir ekonomik krizle boğuşan ve dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle sık elektrik kesintileri yaşanan Lübnan'da ilk yerli elektrikli otomobil tanıtıldı.

EV Electra şirketinin kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Cihad Muhammed'in projesi olan kırmızı renkli spor otomobilin ismi 'Quds Rise' (Kudüs yükseliyor) olarak açıklandı.

Aracın önünde ise Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kubbesini simgeleyen altın renkli büyük bir logo yer alıyor.

​30 bin dolara mâl olan araç, 2021'de piyasaya sürülecek ve ilk olarak 10 bin adet üretilecek.

Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın baştan sona Lübnan'da yapıldığını, Filistin ve Lübnanlı mühedislerin olduğu 300 kişilik bir ekibin 4 sene çalıştığını söyledi.

Muhammed, elektrikli hem de hibrit araçlar üreterek uluslararası piyasaya açılmayı hedeflediklerini belirtti.

1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da otomobil ihracat oranları da bu yıl rekor düzeyde düşüş gerçekleşti. 2021'de yalnızca 62 araç satıldı.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, uzun zamandır ekonomik kriz yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri de yaşanıyor. Son zamanlarda başkent Beyrut'a günde 6 saat elektrik verilirken, diğer bölgelere ise 4 saat verilebiliyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab geçen hafta, ülkesinin karanlık bir tünelden geçtiğini, bunun yalnızca elektrik kesintisiyle sınırlı olmadığını ancak Lübnanlıların günlük geçim, sosyal şartlar olmak üzere sıkıntılar çektiğini söyledi. Bu nedenle ülkede sık sık protestolar da düzenleniyor.