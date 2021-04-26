Politika

İran Parlamentosu Başkanı’ndan Zarif’e Süleymani tepkisi

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, Zarif'in eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği ifadelerini yayınlamıştı.
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İran İran Muhammed Cevad Zarif Kasım Süleymani Muhammed Bakır Kalibaf

HABER MERKEZİ

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili sözlerine tepki verdi.

Kalibaf Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Zarif'in Süleymani ile ilgili sözlerini eleştirdi.

Süleymani'nin cesaretiyle diplomasi yolunu açtığını savunan Kalibaf, "Süleymani'nin yokluğunda, birilerinin siyasi maksatlarına ulaşmak için fırsatçılık yapmasına ve ona eziyet etmesine izin vermeyeceğiz. Süleymani'nin tarihi rolünü tersyüz edemezler" ifadelerini kullandı.

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, İranlı ekonomist Said Lilaz'ın Zarif ile mart ayında yaptığı sohbetin ses kaydını yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayınlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı.

Zarif, söz konusu sohbette iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve İran'daki askeri yapı ile Süleymani'yi eleştirmişti.

 

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