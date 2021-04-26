Kobani davası ertelendi

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Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 28’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani davası duruşması ertelendi.

HDP‘nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 28’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobani davası, Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Dava öncesi yapılan basın açıklamasında gazetecilerin görüntü alması polis tarafından engellendi 60 avukatın izleyici salonuna alınmak istenmesi üzerine duruşma salonunda arbede çıktı. Mahkeme başkanı, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın sesini kapattı.

Mahkemeye SEGBİS üzerinden katılan Demirtaş kameraya “128 milyar dolar nerede” yazılı kağıt tuttu.

CHP Duruşmayı takip etmek amacıyla 4 kişilik ekip gönderdi. Duruşmanın 3 Mayıs’a ertelenmesine karar verildi.