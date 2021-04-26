Türkiye tam kapanmaya gidiyor

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.

Erdoğan, kabine toplantısında yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle yeni tedbirlerin alındığını açıkladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kesintisiz uygulanacağını ifade eden Erdoğan, şu bilgileri aktardı:

“29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.”

SALGINDAKİ SON VERİLER

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 268 bin 893 kişiye coronavirüs testi yapıldı.

Yapılan testlere göre 37 bin 312 vaka tespit edildi ve 2 bin 716 hasta daha belirlendi.

Verilere göre toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281’e yükseldi.

Son 24 saatte 353 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 38 bin 711’e çıktı.

Bakanlık, 48 bin 27 kişinin daha iyileştiğini bildirdi.