Fransa Savunma Bakanı, emekli generallerin mektubuna tepki gösterdi

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France Info radyosuna konuşan ve mektubu değerlendiren Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ordunun "sorumsuzca siyasallaştığını", görevinin ise ülkelerine karşı "kampanya yürütmek" değil, "Fransa'yı savunmak" olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı ayrıca mektuba imza atan askerlerin tamamının emekli olduğunun altını çizerken yazılan mektubun ordunun değil kendi düşüncelerini temsil ettiğini ileri sürdü.

Askerlerin politikaya karşı iki temel zorunluluğunun da altını çizen Bakan Parly, bunların "tarafsızlık" ve "sadakat" olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in de destek mesajına tepki gösteren Savunma Bakanı, "Sayın Le Pen'in cümleleri, ‘baş kumandan’ olmak isteyen birinin askeri kurumu ne kadar az tanıdığını gösteriyor ve endişe duymamıza neden oluyor" dedi.

Valeurs actuelles adlı internet sitesinde 20 emekli generalin yanı sıra birçok subay ve bine yakın askerin imzasını taşıyan mektup geçen cuma yayınlanmıştı.

Mektupta emekli askerler ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bunu durdurması gerektiği, aksi takdirde "iç savaş çıkacağı" uyarısı yapmıştı.

Mektupta, ırkçılık karşıtı bir ayrımcılıkla vatan topraklarında huzursuzluk ve topluluklar arasında nefret oluşturulduğu belirtilerek "ırkçılık" ve "dekolonizasyon" gibi terimlerle ırkçı bir savaş istendiği ve hükümetin "vatanperverliği" savunması gerektiği ileri sürülmüştü.

Aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen de mektuba destek vermiş, askerleri "2022 Cumhurbaşkanlığı savaşında" aynı "cephede" olmaya çağırmıştı.

Mektubu kaleme alan askerler hakkında şu ana kadar hiçbir soruşturma açılmadı.