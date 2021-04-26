Başbakan’dan Al Jazeera’ye özel röportaj
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna özel röportaj verdi.
Yarın akşam saat 19:05’te yayınlanacak Günün Röportajı (Lika’ul Yevm) programına konuşan Başbakan Mesrur Barzani, gündemdeki birçok konuya ilişkin soruları yanıtladı.
Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin ABD-Irak Stratejik Müzakereleri’ne bakışının yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler ve Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle ilişkilerine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.
Özel röportaj, yarın akşam saat 19:05’te yayınlanacak.