Politika

Koalisyon Sözcüsü: DAİŞ’in 26 binden fazla sosyal medya hesabı kapatıldı

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, terör örgütü DAİŞ’e ait 26 binden fazla sosyal medya hesabının kapatıldığını bildirdi.
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Irak Uluslararası Koalisyon Wayne Marotto DAİŞ

HABER MERKEZİ

Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Terörizmin ve aşırıcılığın tüm toplumlar için en büyük tehlikelerden olduğunu vurgulayan Marotto, Irak’ta yayın yapan ve terör örgütü DAİŞ ile uzantılarına ait olduğu tespit edilen 26 bin 280 sosyal medya hesabının kapatıldığını açıkladı.

“Bu harika bir iş!” diyen Marotto, DAİŞ’in propagandasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

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