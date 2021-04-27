Başkan Barzani online programa katılacak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin ‘Kürdistan Bölgesi için güvenli bölgenin oluşturulması’ başlıklı programa katılacağı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ABD Temsilcisi Beyan Sami Abdurrahman, Başkan Mesud Barzani’nin 28 Nisan’da gerçekleştirilecek olan ‘Kürdistan Bölgesi için güvenli bölgenin oluşturulması’ başlıklı programa katılacağını belirtti.

Abdurrahman, Başkan Barzani'nin katılacağı online programı duyurmaktan onur uyduğunu söyledi.

Programın Erbil saatiyle 17:00’da online düzenleneceği ifade edildi.

Ayrıca programa, Eski Irak Dışişleri Bakanı ve KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Eski Beyaz Saray Genel Sekreteri James Baker, ABD’li üst düzey askeri yetkili John Abizaid, ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’ün de katılacağı bildirildi.