DAİŞ köy basıp muhtarı öldürdü

GERMİYAN (K24)

K24 muhabiri, DAİŞ mensuplarının dün gece Xaneqin’in Qayi köyüne baskın düzenlediğini bildirdi.

Köy muhtarı Şakir Mahmud’u öldüren DAİŞ’liler, iki kişiyi de yaraladı.

K24’ün bir Peşmerge yetkilisinden edindiği bilgiye göre saldırının ardından Irak ordusu köye intikal etti.

Ölü ve yaralılar hastaneye kaldırılırken, örgüt mensuplarının köyden kaçtığı öğrenildi.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerden olan Xaneqin, idari olarak Diyala vilayetine bağlı ve 16 Ekim 2017 olaylarından sonra Irak ordusunun denetimine girdi.