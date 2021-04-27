İran Dışişleri Bakanı Erbil’e geliyor
ERBİL (K24)
Bağdat’ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edecek.
Kürdistan Bölgesi’nde üst düzey yetkilerle bir araya gelmesi beklenen Zarif’in, Erbil ile Tahran arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki durumu görüşeceği öğrenildi.
Zarif, dün Bağdat’ı ziyaret etmiş Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmede, bölgedeki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgusu yapılmıştı.