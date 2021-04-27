Politika

ABD casus uydusunu uzaya fırlattı

ABD, işlevini devlet sırrı gibi sakladığı "NROL-82" adlı casus uydusunu uzaya gönderdi.
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NROL-82 casus uydusu
NROL-82 casus uydusu
ABD NROL-82 ABD casus uydusu

HABER MERKEZİ

İşlevi gizli tutulan uydu, Lockheed Martin ve Boeing firmalarının ortaklığı United Launch Alliance şirketinin ürettiği "Delta 4 Heavy" tipi ağır taşıyıcı roket ile California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatış, internetten canlı yayımlanırken roketin ikinci aşamasının ateşlenmesi ve uyduyu saklayan kalkanın açılmasının ardından "gizlilik" gerekçesiyle yayın kesildi.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Bürosu'na (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

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