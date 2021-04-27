Kamışlo Asayişi: Kentte şu an çatışma yok

KAMIŞLO (K24)

Rojava’nın Kamışlo kentinde 20 Nisan’dan beri Asayiş güçleri ile rejim yanlısı Ulusal Savunma Güçleri arasında devam eden çatışmaların durduğu belirtildi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Rusya’nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesten sonra, Asayiş güçlerinin gözetiminde Tey Mahallesi sakinlerinin yeniden evlerine döndüğü ifade edildi.

Ayrıca, Şam rejimi yanlısı Ulusal Savunma Güçleri’nşn (milis) Kamışlo’nun Tey ve Hilko mahallerinden çekildiği, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı Asayiş güçlerinin teyakkuzda olduğu kaydedildi.

K24’e konuşan Asayişe bağlı İç Güvenlik Üyesi İlham Abdullah şunları söyledi:

“Tey Mahallesi tamamen kurtarıldı. Kontrolü İç Güvenlik güçlerini sağlıyor. Sivil halk da evlerine geri döndü. Şu an herhangi bir çatışma ve sorun yok, ancak herhangi bir saldırı olursa anında yanıt verilecektir. İnsanlarımızı koruyacağız.”

20 Nisan’da rejim yanlısı milislerin ateş açması sonucu başlayan çatışmada 10’dan fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Taraflar arasında sağlanan ateşkes 3 kes ihlal edilmişti.