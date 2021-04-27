Yaşam

5 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ile Iğdır'da gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
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5 ilde için uyarı
5 ilde için uyarı
kürdistan Yağmur yağış erzurum Kars Ağrı

HABER MERKEZİ

Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, güney ve güneydoğudan orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum ve Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 7, Erzincan'da 8, Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 25, Ağrı'da 21, Erzurum ve Kars'ta 20, Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde görülecek kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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