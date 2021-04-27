Salgının vurduğu Hindistan’da zenginler yurt dışına kaçıyor

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Hindistan’daki toplam coronavirüs ölümleri, son 24 saat içinde bildirilen 2 bin 771 ölümle birlikte 200 bin dönüm noktasına ulaştı. Bununla birlikte, bu süreçte ülke 323 bin 144 yeni vaka kaydetti, hastaneler yatak ve oksijen kaynağı sıkıntısı nedeniyle hastaları geri çevirdi.

Uzmanlar varyantların ve altyapı yetersizliği nedeniyle Hindistan’daki yıkımın erişebileceği boyutlardan endişe ediyor. Özellikle salgının ülkedeki en sert vurduğu 20 milyon nüfuslu Delhi eyaletinde her dört dakikada bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Öte yandan, hükümet yıkıcı krizin üstesinden gelmek için silahlı kuvvetlerini yardıma çağırdı. Savunma Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat ordu rezervindeki oksijeninin hastanelere gönderileceğini ve emekli askeri sağlık personelinin sağlık tesislerine katılacağını açıkladı.

ZENGİNLER ÖZEL JETLERE YÖNELDİ

Hindistan, son iki haftadır ülkenin sağlık sistemini ve krematoryumlarını tamamen alt üst eden ve korkunç bir oksijen kıtlığına yol açan pandeminin yeni merkez üssü haline geldi. Ancak, endişe verici rakamlar, zengin Hintlileri seyahat kısıtlamaları yürürlüğe girdikçe son dakika uçuşları ve özel jetler için binlerce ödeme yapmaya sevk ediyor.

Zengin Hintlilerin en popüler güzergahı ise Hindistan'a kısa bir mesafede olan Birleşik Arap Emirlikleri. BAE, 25 Nisan'dan itibaren Hindistan’dan gele uçuşların 10 gün süreyle yasakladığını duyurmasına rağmen, özel jetler bu durumdan etkilenmedi.

Charter şirketi Air Charter Service India'nın bir sözcüsü AFP'ye verdiği demeçte, özel jetlere olan ilginin "kesinlikle çılgınca" olduğunu ifade ederek, "Yarın Dubai'ye 12 uçuşumuz var ve her uçuş tamamen dolu" ifadelerini kullandı.

Bir başka özel jet sağlayıcısı Enthrall Aviation, son birkaç gün içinde yüzlerce talep aldıklarını belirtti. Şirket sözcüsü, "Talebi karşılamak için yurt dışından daha fazla uçak talep etti. Mumbai'den Dubai'ye 13 kişilik bir uçak kiralamak 38 bin dolara, altı kişilik bir jet kiralamak ise 31 bin dolara mal oluyor. Tayland’a da birkaç uçuş gerçekleştirdik. Ancak çoğunlukla talep Dubai'ye yönelik" dedi.

Sunday Times'a göre, Hindistan’a sınırlarını kapatan İngiltere’ye de son 24 saat içinde en az sekiz özel jet uçtu. Jetlerin dokuz saatlik uçuş için kiralama bedelinin 138 bin dolardan fazlaya mal olabileceği tahmin ediliyor.