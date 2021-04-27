Rojava’da salgın: Can kaybı ve vakalarda artış

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Dr. Ciwan Mustafa, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bölgelerde 15 kişi hayatını kaybetti, 233 vaka tespit edildi.

Açıklamada, 14 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bu sonuca göre, Rojava’da şimdiye kadar 15 bin 562 kişi coronavirüse yakalandı, bunlardan 545’i hayatını kaybetti, bin 569 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.