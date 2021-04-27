Kani Masi’de mayın patladı: 3 yaralı

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Amedi İlçe Kaymakamı İsmail Muhammed, Kani Masi nahiyesi sınırlarındaki Gamirkê Dağı’nda elektrik hatlarının kontrolü sırasında araziye döşenen patlayıcının infilak ettiğini söyledi.

Patlama sonucu elektrik kurumu çalışanı Niwar Muhammed Salih ile İbrahim Muhammed İbrahim ve Hüseyin Süleyman Pirmus isimli vatandaşlar yaralandı.

Yaralıların önce Kani Masi sağlık ocağına kaldırıldığı, ardından da Duhok Acil Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Kaymakam İsmail Muhammed, olayla ilgili polisin inceleme başlattığını kaydetti.

ELEKTRİK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Elektrik Bakanlığı, yaşanan patlamayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Patlamanın, arazideki bir mayının infilakı sonucu yaşandığı belirtilen açıklamada şunlar belirtildi:

“Dün (26 Nisan) Türkiye ordusu ile PKK mensupları arasında yaşanan çatışma sonucu Kani Masi bölgesinde, Serseng - Kani Masi 33 numaralı elektrik hattı ciddi zarar gördü ve 70 köyün elektriği kesildi. Bugün arızanın giderilmesi için 22 kişilik bir ekip, iki vatandaşın rehberliğinde bölgeye intikal etti. Maalesef yaşanan mayın patlaması sonucu Duhok Elektrik İdaresi’nin bir çalışanı ile iki vatandaş yaralandı. Elektrik Bakanlığı bu olayı şiddetle kınıyor ve yaralılara acil şifalar diliyor.”