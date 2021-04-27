Erbil’de merkezi noktalara Covid-19 test kabinleri kuruldu

ERBİL (K24)

Erbil’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) testleri aralıksız bir şekilde sürüyor.

Erbil İl Sağlık Müdürlüğü, kentin merkezi noktalarına kurduğu kabinlerle aralıksız bir şekilde Covid-19 testi gerçekleştiriyor.

K24’e konuşan Erbil İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Bijar Musa, Erbil’deki Şar Parkı ve Sami Abdurrahman Parkı’na Covid-19 testi için kabinler yerleştirildiklerini kaydederek, Erbil’deki herkesin bu kabinlerde test yaptırabileceğini söyledi.

Söz konusu kabinler aracılığıyla her gün binlerce test yapılabileceğini belirten Musa, vatandaşların kimlikle kabinlere başvuru yapabileceğini ifade etti.

Öte yandan, söz konusu kabinlerin açılışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan göçmen ve mülteciler dahil hiç kimseyi ayırt etmeden, herkesi aşılamak için çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Erbil’de şu an 6 bin Covid-19 vakası bulunuyor.