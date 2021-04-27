Politika

İran Dışişleri Bakanı, Erbil'de

Zarif'i, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani karşıladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Muhammed Cevad Zarif Kürdistan Bölgesi İran Erbil Bağdat

ERBİL (K24)

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geldi.

Zarif'i, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani karşıladı.

Talabani'ye İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi de eşlik etti.

Zarif, dün Bağdat'a gelerek Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in yanı sıra ülke liderleriyle bir araya gelmişti.

İranlı bakanın Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar