İran Dışişleri Bakanı, Erbil'de

ERBİL (K24)

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geldi.

Zarif'i, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani karşıladı.

Talabani'ye İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi de eşlik etti.

Zarif, dün Bağdat'a gelerek Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in yanı sıra ülke liderleriyle bir araya gelmişti.

İranlı bakanın Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.