Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19’dan 19 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 502 Covid-19 testi yapılırken, 969 kişi kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 878 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi'nde şimdiye kadar 1 milyon 614 bin 201 Covid-19 testi yapılırken, 148 bin 109 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 124 bin 628 kişi sağlığına kavuşurken, 3 bin 989 kişi yaşamını yitirdi.

19 bin 492 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.