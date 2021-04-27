‘İran destekli milislere ait patlayıcı yüklü tekne imha edildi’

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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Turki el-Maliki, İran destekli Husi milisler tarafından Yemen topraklarından gönderilen ve Suudi Arabistan deniz birliklerinin yakından takip ettiği uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü teknenin kontrollü bir şekilde imha edildiğini açıkladı.

El-Maliki, “Bölgesel ve uluslararası güvenlik, seyrüsefer yolları ve Babu’l Mendeb Boğazı ile Kızıldeniz’in güneyindeki küresel ticaret için tehdit oluşturan girişimlerle mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Maliki, “Savunma Bakanlığı'nın ülke topraklarını ve ekonomik tesisleri hedef almaya yönelik her türlü düşmanca teşebbüse karşı katı önlemler aldığını” söyledi. (Kaynak: Şarku’l Avsat)