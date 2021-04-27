Başkan Barzani, Zarif ile bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’deki ofisinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bağdat'taki temaslarının ardından geçtiğimiz saatlerde Erbil'e geldi.

Zarif'i, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani karşıladı.

Talabani'ye İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi de eşlik etti.

Zarif, dün Bağdat'a gelerek Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in yanı sıra ülke liderleriyle bir araya gelmişti.

Kürdistan Bölgesi liderlerinin İranlı bakana, Kürdistan Bölgesi’nin ABD ile İran arasındaki gerilimden uzak tutulmasını isteyeceği bildiriliyor.