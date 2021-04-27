İşte Covid-19’la mücadeleye en az harcama yapan ülkeler!

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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Covid-19'la mücadelede mali önlemler" başlıklı raporu, Ocak 2020'den Mart 2021'i kapsayan dönemde ülkelerin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla salgın için ne kadar harcadığını gösteriyor.

Verilere göre, Çin Halk Cumhuriyeti Makao Özel İdari Bölgesi, yüzde 27,4 ile liste başı olurken, özerk bölgeyi yüzde 25,5 ile ABD takip etti.

GSYİH'nın yüzde 10'undan fazlasına denk gelecek kadar salgınla mücadeleye bütçe ayıran ülkeleri ABD, Macao, Birleşik Krallık, Japonya, Avusturya, Yunanistan, Hong Kong, Yeni Zelanda, Singapur, Mauritius, Mikronezya Federal Devletleri, Tuvalu, Kiribati, Lesotho, Doğu Timor, İsrail, Almanyai Kanada ve Avustralya oluşturuyor.

Çin'e bağlı Hong Kong ve Makao özerk bölgelerindeki harcamaların oranı GSYİH'nin yüzde 15'ini aşarken, ana karada bu rakamın 4,8 olduğu yazıldı.

GSYİH'nın yüzde 2,5'inden azına tekabül edecek kadar az harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, Meksika, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Belize, Botsvana, Brunei, Romanya ve Katar yer alıyor.

Küresel çapta ortama alındığında ise yüzde 9,2 olan rakam Avrupa Birliği geneli ortalamasında yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

Raporda, her ülkenin ihtiyaçlarının ve salgından etkilenme düzeyinin farklı olduğu gözetildiğinde sıralamada kıyaslama yapmanın doğru olmayacağının altı çizildi. (Kaynak: Euronews)