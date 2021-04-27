‘Nükleer müzakerelerde süreç hızlandırılıyor’

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Avusturya’nın başkenti Viyana’daki görüşmeleri yürüten üst düzey diplomatların bugünkü toplantısının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) Rusya Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, ABD ve İran’ın nükleer anlaşmaya yeniden dahil edilmesi sürecini hızlandırma kararı alındığını ifade etti.

Ulyanov, “Görüşmeler, tarafların anlaşmanın orijinal halinin bütünüyle yeniden yürürlüğe koyulması hususunda ortak bir amaç güttüğünü ortaya koydu” diyerek, “Sürecin hızlandırılmasına karar verildi” şeklinde konuştu

İRAN’DAN MAHKUM TAKASININ GÜNDEME GELEBİLECEĞİ İŞARETİ

Öte yandan İran hükümetinin sözcüsü Ali Rabii ise yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında yeni bir mahkum takası daha yapılabileceğini belirterek, bunun her zaman gündemde olduğunu söyledi.

Ali Rabii, mahkumların serbest bırakılması talebinin “insani kaygılara” dayandığını dile getirdi.