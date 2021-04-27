VİDEO - Diyarbakırlılar 17 günlük kısıtlama kararı hakkında ne düşünüyor?
DİYARBAKIR (K24)
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün akşam toplandı.
Erdoğan, kabine toplantısında yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle yeni tedbirlerin alındığını açıkladı.
Yeni tedbirler çerçevesinde 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya gidileceği açıklandı.
K24, coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük kısıtlama kararını Diyarbakırlılara sordu.