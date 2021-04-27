Sağlık

VİDEO - Diyarbakırlılar 17 günlük kısıtlama kararı hakkında ne düşünüyor?

K24, coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük kısıtlama kararını Diyarbakırlılara sordu.
author_image Hozan Adar
kurdistan24.net
kürdistan Diyarbakır

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün akşam toplandı.

Erdoğan, kabine toplantısında yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle yeni tedbirlerin alındığını açıkladı.

Yeni tedbirler çerçevesinde 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya gidileceği açıklandı.

K24, coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük kısıtlama kararını Diyarbakırlılara sordu.

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