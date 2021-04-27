Başbakan Al Jazeera'ye konuştu: Komşularımızla iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olmak istediğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna özel röportaj verdi.

Günün Röportajı (Lika’ul Yevm) programına konuşan Başbakan Mesrur Barzani, gündemdeki birçok konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini kaydeden Başbakan, terör ve DAİŞ tehdidinin devam ettiğini ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak’ta kalmasının gerektiğini söyledi.

“Irak’ta terör tehdidi hâlen ciddi ve bu nedenle terörle mücadelede Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak güçlerine desteği gerekiyor” diyen Başbakan, bu görüşün aralarında Kürdistan Bölgesi heyetinin de bulunduğu ABD ile stratejik müzakereleri yürüten heyetin ortak görüşü olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin ABD-Irak Stratejik Müzakerelerindeki anlaşmalar dışında başka bir siyaset yürütmeyeceğini kaydeden Başbakan, DAİŞ’in hâlen Kürdistan Bölgesi, Irak, tüm Ortadoğu ve dünya için tehdit olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“DAİŞ’in ideolojisi henüz çok aktif ve halkı kendi saflarına çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda Irak ve Suriye’nin farklı bölgelerinde terör eylemleri gerçekleştirdiklerini gördük. Halen yıllık 150 milyon dolar elde edebiliyorlar. DAİŞ’in şimdi de çok sayıda üyesi var ve bu şekilde tehlikeyi kontrol ediyor. Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteği olmaksızın bölge güçlerinin tek başlarına aynı anda tüm bu tehditlerle mücadele edebileceğini düşünmüyorum.”

Tartışmalı bölgeler olarak ifade edilen bölgelerde güvenlik boşluğunun olduğu alanlardan çok sayıda saldırı gerçekleştiğini veya saldırıların buralarda planlandığını söyleyen Başbakan, güvenlik boşluğunun olduğu alanların doldurulması için uzun bir zamandır Bağdat yönetimine öneride bulunduklarını ifade etti.

Erbil ve Bağdat’a bağlı güvenlik güçlerinin söz konusu bölgeleri koruyup DAİŞ tehditlerini engellemeleri gerektiğini kaydeden Başbakan, bunun olması durumunda bölgede istikrar lehine değişim yaşanacağını belirtti.

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