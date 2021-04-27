NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopter, ilk fotoğraflarını gönderdi

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'nin çektiği ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı.

NASA'nın internet sayfasından yapılan açıklamada, Ingenuity'nin 22 Nisan'daki ikinci uçuşunda çektiği Mars'ın yüzeyini gösteren renkli 2 fotoğraf paylaşıldı.

1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenutiy'nin yerden 5,2 metre yükseklikte 80 saniye civarında uçtuğu ve üzerindeki renkli kamera ile ilk görüntüleri aldığı kaydedildi.

Ingenuity, 19 Nisan'da gerçekleştirdiği yaklaşık 1 dakikalık ilk başarılı uçuşu ile "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçmişti.

İngenuity'nin ilk uçuşuna ilişkin görüntüler, uydu vasıtasıyla dünyaya iletilmişti.