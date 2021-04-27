Zarif, Erbil saldırısından duyduğu endişeyi dile getirdi

ERBİL (K24)

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, İran’ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi, İran’ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri ve İran Dışişleri Bakanlığı danışmanlarının hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi başkan yardımcıları da yer aldı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki tarihi ilişkilere ve İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne zor zamanlarda verdiği desteğe vurgu yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin İran ile ilişkilerde ortak çıkarlar ve iyi komşuluk temelinde istikrar faktörü olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile tarihi ilişkilerindeki istekliliğine değinerek, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

İran’ın bölgenin huzur ve istikrar içerisinde olmasını istediğini kaydeden Zarif, istikrarın yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin her iki tarafın da çıkarına olduğunu belirtti.

Irak’ın genel durumu, DAİŞ’e karşı mücadele, Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak’taki varlığı, Irak’ta yapılacak seçimler, Şengal Anlaşması, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin İran ile ticari ilişkilerini geliştirmeleri ve Erbil-Bağdat ilişkileri de görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.