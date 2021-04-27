Kaçırılan 2 İspanyol gazetecinin cesedine ulaşıldı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Maalesef olabilecek en kötü senaryo gerçekleşti" diyerek 2 İspanyol gazetecinin cesetlerine ulaşıldığını açıkladı.

Pedro Sanchez, "Öldürülen gazetecilerin yakınları ve arkadaşları için baş sağlığı diliyorum. Onlar gibi çatışma bölgelerinde cesurca gazetecilik yapan meslektaşlarını takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya gazetecilere verdiği demeçte, bölgede ulaşılan cansız bedenlerin belgesel çekmek üzere bölgede olan David Beriain ve Roberto Fraile isimli İspanyol gazetecilere ait olduğunu aktardı.

Pama Rezervi yakınlarında 40 kişiden oluşan kaçak avcılıkla mücadele ekiplerinin pusuya düşürülmesi sonucu 2 korucu yaralanmış, saldırıda 2 İspanyol gazeteci, 1 İrlandalı muhabir ve 1 korucunun kaçırıldığı aktarılmıştı.

Bu arada İrlanda Dışişleri Bakanlığı ise kaçırılan İrlandalı gazetecinin akıbetini araştırdıklarını ve gazetecinin kurtarılması için uluslararası iş birliklerinin devam ettiğini açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yetkililer ülkedeki kırsal kesimlerde güç sahibi olan radikal gruplardan şüpheleniyor.

BURKİNA FASO'DA YASA DIŞI ÖRGÜTLERİN SİLAHLI SALDIRI OLAYLARI SIRADAN HALE GELDİ

Diğer Batı Afrika ülkeleri gibi Burkina Faso da Afrika'nın Sahel bölgesinde faaliyet gösteren radikal İslamcı örgütlerin hedefinde bulunuyor. Ülkede özellikle El Kaide örgütünün Afrika kolu İslami Mağrip (Aqim) oldukça güç sahibi. Ülkede özellikle kırsal kesimlerde silahlı saldırı ve adam kaçırma olaylarına oldukça sık rastlanıyor. (Kaynak: Euronews)