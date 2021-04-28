DAİŞ Irak ordusuna saldırdı

ERBİL (K24)

Edinilen bilgiye göre DAİŞ dün gece Xaneqin’de Irak ordusunun 5. Tümen askerlerine saldırı düzenledi. Saldırıda 2 asker yaralandı. Askerlerin tedavi altına alındığı bildirildi.

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamada ise Bağdat’ın Ubeydi bölgesi ile Samarra’nın Mikeşife bölgesinde iki DAİŞ’li yakalandığı belirtildi.

Dün de Kerkük’e bağlı Reşad ilçesi yolunda bomba patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 5 polis de yaralanmıştı.

Önceki gece de DAİŞ, Xaneqin’e bağlı bir köye düzenlediği baskında köy muhtarını öldürmüş, iki sivili de yaralamıştı.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerden olan Xaneqin, idari olarak Diyala vilayetine bağlı ve 16 Ekim 2017 olaylarından sonra Irak ordusunun denetimine girdi.