Kraliçe görevlerini bırakıyor mu?

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Bir kraliyet uzmanına göre, Kraliçe II. Elizabeth, eşi Prens Philip’in ölümünün ardından kraliyet görevlerinden “incelikle el çekecek."

Eski BBC kraliyet muhabiri Peter Hunt, Kraliçe’nin kraliyet işlerinden geri adım atacağını, oğlu Prens Charles'ın daha büyük bir rol üstlenmesinin beklendiğini öne sürdü.

73 yıllık eşinin cenazesinden sadece dört gün sonra 95’inci yaşına giren Kraliçe’nin büyük kraliyet görevlerinden emekliye ayrılacağını belirten Peter Hunt, diğer kıdemli kraliyet üyelerinin önümüzdeki aylarda onun görevlerini üstlenmelerinin beklendiğini ifade etti.

Geleceğin kralı olan Prens Charles, babası Prens Philip’in ölümünün ardından artık hükümdarın resmi "eşi" olarak belirlendi ve 11 Mayıs'ta Parlamento'nun resmi açılışında annesine eşlik edecek.

72 yaşındaki Prens Charles, kral olarak görevi devralmadan önce büyük kraliyet görevlerinin yükünü omuzlayacak.

Warwick Üniversitesi'nden Profesör Sarah Richardson da, Prens Philip'in cenazesinin Kraliyet Ailesi için bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi. Richardson da, “Sanırım Kraliçe 90’lı yaşların ortalarında biri olarak görevlerinden gittikçe geri adım atacak. Philip ile birlikte 70 küsur yıldır onu orada sadece tek başına görmek, bence bir dönüm noktası oluşturuyor” dedi.

Kraliyete yakın bir başka kaynak The Sun gazetesine konuşarak, 38 yaşındaki Prens William’ın da adım attığını ve tıpkı babası gibi daha fazla görev üstleneceğini söyledi.